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Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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14:58   13 Августа 2018
Россия

«Аэрофлот» раскритиковал подготовку российских пилотов

«Аэрофлот» раскритиковал подготовку российских пилотов

Заместитель гендиректора авиакомпании Вадим Зингман отправил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором описал основные предпосылки «кадрового голода».

Согласно письму, речь идет о массовом оттоке квалифицированных пилотов за рубеж, «старении» летного персонала и списании кадров по медпоказаниям. «Аэрофлот» не устраивает тот факт, что отрасль нуждается в 900 пилотах из выпускников, а вузы предоставляют не более 750 человек. Зингман напомнил, что подготавливают пилотов только государственные вузы.

«Аэрофлот» раскритиковал подготовку российских пилотов

«Аэрофлот» столкнулся с тем, что выпускников летных училищ плохо подготавливают. Знания в области прикладных дисциплин не соответствую реальным потребностям авиакомпаний. Зингман подчеркнул, что изменить ситуацию можно, если организовать военную подготовку выпускников, профинансировать переподготовку офицеров запаса летных специальностей со стороны министерства обороны и изменить образовательные стандарты.

«Авиакомпании переучивают пилотов или направляют за дополнительным образованием в авиационно-учебные центры», — отметил Зингман.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #аэрофлот #общество #пилоты
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