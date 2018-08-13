«Аэрофлот» раскритиковал подготовку российских пилотов

Заместитель гендиректора авиакомпании Вадим Зингман отправил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором описал основные предпосылки «кадрового голода».

Согласно письму, речь идет о массовом оттоке квалифицированных пилотов за рубеж, «старении» летного персонала и списании кадров по медпоказаниям. «Аэрофлот» не устраивает тот факт, что отрасль нуждается в 900 пилотах из выпускников, а вузы предоставляют не более 750 человек. Зингман напомнил, что подготавливают пилотов только государственные вузы.

«Аэрофлот» столкнулся с тем, что выпускников летных училищ плохо подготавливают. Знания в области прикладных дисциплин не соответствую реальным потребностям авиакомпаний. Зингман подчеркнул, что изменить ситуацию можно, если организовать военную подготовку выпускников, профинансировать переподготовку офицеров запаса летных специальностей со стороны министерства обороны и изменить образовательные стандарты.