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 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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15:04   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

СМИ о возможных махинациях на выборах президента Украины — проголосуют и жители Крыма

СМИ о возможных махинациях на выборах президента Украины — проголосуют и жители Крыма

Киев «нарисует» угодные ему результаты выборов любыми возможными способами, и кража голосов жителей народных республик Донбасса - один из таких, подчеркнул политолог Игорь Рябов.

Ранее «Луганск 1» со ссылкой на жителя самопровозглашенной Луганской народной республики сообщил, что руководство Украины пытается украсть голоса луганчан и дончан для предстоящих выборов президента. Жителей республики, которые по какой-либо причине приезжают на подконтрольную Киеву территорию, заставляют регистрироваться в государственном реестре избирателей.

Такой случай произошел, когда жителю Луганска пришлось по возрасту менять фото на внутреннем украинском паспорте. Он обратился в миграционную службу, но та отправила его в Станично-Луганскую РГА. Там мужчине сказали, что он должен написать заявление о просьбе включить меня в список избирателей. Без этой справки паспорт ему делать отказались.

Рябов в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что у президента Петра Порошенко и его партии не осталось других способов остаться у власти, кроме манипуляции с избирателями. Киев фактически крадет голоса жителей ЛДНР, чтобы отдать их за «правильного» кандидата. Избиратель все равно не придет голосовать. По такому принципу за Порошенко проголосуют и крымчане.

С подозрением к результатам выборов на Украине следует отнестись, если они резко отличаются от объективных социологических данных, предупредил эксперт. 

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #выборы #политика #выборы президента украины
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