«ВКонтакте» сделает страницы пользователей полностью приватными

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил, что руководство соцсети хочет ввести дополнительные меры, которые ограничат доступ к материалам пользователей. Например, можно будет сделать профиль полностью приватным, открытым только для друзей.

Он уточнил, что, согласно статистике, пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами уголовных дел за публикации в интернете. В такие моменты правоохранительные органы часто не обращают внимание на контекст и не отличают публикацию от репоста.

В ближайшее время руководство создаст не только функцию приватного профиля, но также уберет возможность для всех пользователей видеть список людей, сделавших репост какой-либо записи. Это смогут делать только авторы публикаций.

Рогозов добавил, что это только часть планов, об остальных новшествах руководство соцсети расскажет позже.