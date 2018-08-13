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Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
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Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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14:54   13 Августа 2018
Россия

«ВКонтакте» сделает страницы пользователей полностью приватными

«ВКонтакте» сделает страницы пользователей полностью приватными

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов сообщил, что руководство соцсети хочет ввести дополнительные меры, которые ограничат доступ к материалам пользователей. Например, можно будет сделать профиль полностью приватным, открытым только для друзей. 

Он уточнил, что, согласно статистике, пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами уголовных дел за публикации в интернете. В такие моменты правоохранительные органы часто не обращают внимание на контекст и не отличают публикацию от репоста.

«ВКонтакте» сделает страницы пользователей полностью приватными

В ближайшее время руководство создаст не только функцию приватного профиля, но также уберет возможность для всех пользователей видеть список людей, сделавших репост какой-либо записи. Это смогут делать только авторы публикаций. 

Рогозов добавил, что это только часть планов, об остальных новшествах руководство соцсети расскажет позже. 

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #общество #вконтакте #лайки и репосты
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