Мы в соц.сетях:
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
14:25   13 Августа 2018
Россия

РФ прорабатывает вопрос торговли с Турцией в национальных валютах

РФ прорабатывает вопрос торговли с Турцией в национальных валютах

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовится торговать с партнерами, в том числе с Москвой, в национальных валютах, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва давно и последовательно поднимает тему использования национальных валют при взаимных торговых операциях. Песков добавил, что президент РФ Путин неоднократно говорил не только о такой возможности, но и о целесообразности подобного решения.

«Тема поднимается российской стороной на разных уровнях, в том числе на высшем», — сказал представитель Кремля. 

Песков объяснил, что вопрос торговли в национальных валютах нужно тщательно проработать и скрупулезно изучить. Москва стремится к этому в  двусторонних торгово-экономических отношениях с Анкарой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #валюта #торговля
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...