РФ прорабатывает вопрос торговли с Турцией в национальных валютах
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовится торговать с партнерами, в том числе с Москвой, в национальных валютах, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Москва давно и последовательно поднимает тему использования национальных валют при взаимных торговых операциях. Песков добавил, что президент РФ Путин неоднократно говорил не только о такой возможности, но и о целесообразности подобного решения.
«Тема поднимается российской стороной на разных уровнях, в том числе на высшем», — сказал представитель Кремля.
Песков объяснил, что вопрос торговли в национальных валютах нужно тщательно проработать и скрупулезно изучить. Москва стремится к этому в двусторонних торгово-экономических отношениях с Анкарой.
Эрдоган: Мы готовимся вести торговлю в национальных валютах с Россией, Ираном, Китаем. Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчёты pic.twitter.com/bN5izjgYal— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 августа 2018 г.