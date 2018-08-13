РФ прорабатывает вопрос торговли с Турцией в национальных валютах

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовится торговать с партнерами, в том числе с Москвой, в национальных валютах, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Москва давно и последовательно поднимает тему использования национальных валют при взаимных торговых операциях. Песков добавил, что президент РФ Путин неоднократно говорил не только о такой возможности, но и о целесообразности подобного решения.

«Тема поднимается российской стороной на разных уровнях, в том числе на высшем», — сказал представитель Кремля.

Песков объяснил, что вопрос торговли в национальных валютах нужно тщательно проработать и скрупулезно изучить. Москва стремится к этому в двусторонних торгово-экономических отношениях с Анкарой.