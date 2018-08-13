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 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

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15:11   13 Августа 2018
Весь мир

Иран презентовал баллистическую ракету нового поколения — СМИ

Иран презентовал баллистическую ракету нового поколения — СМИ

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, присутствовавший на презентации, поздравил военных и конструкторов с завершением строительства новой ракеты.

Об этом в понедельник пишет агентство Tasnim.

Ранее американские СМИ писали, что разведка США засекли в Иране первый в этом году запуск баллистической ракеты. Новая ракета семейства Fateh стартовала с базы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) на юго-востоке страны. Она пролетела более 160 километров над Ормузским проливом, приземлившись в пустыне на иранской территории.

Тегеран уточнил, что речь идет о баллистической ракете нового поколения Fateh Mubeen. Однако о ее технических характеристиках рассказывать не стали.

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Автор: Юлия Халус
#иран #политика #ракета #весь мир #fateh mubeen
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