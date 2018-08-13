Иран презентовал баллистическую ракету нового поколения — СМИ

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами, присутствовавший на презентации, поздравил военных и конструкторов с завершением строительства новой ракеты.

Об этом в понедельник пишет агентство Tasnim.

Ранее американские СМИ писали, что разведка США засекли в Иране первый в этом году запуск баллистической ракеты. Новая ракета семейства Fateh стартовала с базы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) на юго-востоке страны. Она пролетела более 160 километров над Ормузским проливом, приземлившись в пустыне на иранской территории.

Тегеран уточнил, что речь идет о баллистической ракете нового поколения Fateh Mubeen. Однако о ее технических характеристиках рассказывать не стали.