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 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

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14:18   13 Августа 2018
Россия

Скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» и участник одноименного интеллектуального телешоу Михаил Басс скончался в Петербурге. 

Информацию подтвердил магистр игры Александр Друзь, который связался с близким другом Басса. Он также отметил, что с родственниками поговорить пока не удалось.

Басс дебютировал в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 90-м году. Он был одним из известнейших игроков команды Алексея Блинова, обладал титулом «Бессмертного члена клуба».

В 2002 году во время чемпионата мира Басс выиграл в составе команды Александра Друзя.

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Автор: Виктория Разумовская
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