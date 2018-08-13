Скончался член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» и участник одноименного интеллектуального телешоу Михаил Басс скончался в Петербурге.

Информацию подтвердил магистр игры Александр Друзь, который связался с близким другом Басса. Он также отметил, что с родственниками поговорить пока не удалось.

Басс дебютировал в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 90-м году. Он был одним из известнейших игроков команды Алексея Блинова, обладал титулом «Бессмертного члена клуба».

В 2002 году во время чемпионата мира Басс выиграл в составе команды Александра Друзя.