Киев хочет создать аналог «списка Магнитского» из-за украинцев, осужденных в РФ

Украинское Министерство юстиции, собирается предложить международным партнерам ввести против российских властей дополнительные персональные санкции из-за ситуации с гражданами Украины, осужденными в РФ.

Ранее Киев направил в Европейский суд по правам человека шестой по счету иск против РФ, из-за якобы имеющих место там нарушений прав осужденных украинцев. При этом президент Украины Петр Порошенко, выступая на пресс-конференции, выразил надежду на то, что ЕСПЧ определит это дело, как приоритетное и рассмотрит его достаточно оперативно.

«Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог «списка Магнитского», - добавил Порошенко.

Напомним: «Акт Магницкого» был принят Соединенными Штатами Америки в декабре 2012 года. В документе были перечислены граждане РФ, причастные, по мнению американских властей, к нарушению прав человека. В последствии «Акт Магнитского» получил статус закона. Россия, со своей стороны, не раз заявляла о том, что недопустимо политизировать «дело Магнитского».