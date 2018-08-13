СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

В ходе воздушной операции ВВС Ирака в САР главарь боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение, заявил источник в иракской разведке.

Информацию о предположительном ранении аль-Багдади анонсировал местный телеканал Al Sumaria, сославшись на неназванного источника.

Исходя из данного сообщения следует, что иракским силовикам удалось ранить главаря террористов. При этом он до сих пор находится в штабе командования ИГ, по которому был нанесен авиаудар. Собеседник телеканала утверждает, что полученная травма лишила аль-Багдади возможности исполнять обязанности. В связи с потерей лидера, боевики избрали нового командира, известного под именем Абу Осман ат-Туниси, уточняет он и добавляет, что это якобы привело к расколу в рядах террористической организации.

Правительство Ирака пока не подтверждает данную информацию.

Речь идет о 46-летнем руководителе боевиков аль-Багдади , который анонсировал создание «халифата» на Ближнем Востоке в ходе молитвы в иракском Мосуле . Это произошло четыре года назад. Таким образом, последнее публичное выступление террориста состоялось в 2014 году. Известно, что командир ИГ не останавливается на одном месте более чем на 72 часа. Он меняет местонахождение на непримечательных автомобилях, при этом его сопровождают максимум два боевика.

ИГ* – террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации.