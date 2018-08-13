What's up, мистер Цукерберг?

Переписка пользователей популярного в России мессенджера станет доступна американскому «товарищу майору». Но это не точно. Герман Клименко допускает, что дни анонимности в интернете сочтены.

По требованию властей США руководство Facebook откажется от опции сквозного шифрования в мессенджере Whatsapp с 2019 года и американским спецслужбам станет доступна переписка пользователей. Основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что на такой шаг компания пошла во имя безопасности. Дабы спецслужбы могли предотвращать теракты и рубить на корню опасные замыслы пользователей с психическими отклонениями.

Информацию 13 августа опубликовал портал Аkket.com, известный громкими «новостями». В минувшее воскресенье ресурс сообщал о планах Сбербанка якобы взимать 13% за все переводы с карты на карту (это не так), а также о намерении президента РФ запустить проект нового сотового оператора «Сфера», который станет «убийцей «Билайна», «Мегафона» и МТС» (речь не идет о конкуренте сотовым операторам, а о глобальном спутниковом интернете).

«Политике Сегодня» не удалось оперативно связаться с редакцией Аkket.com, чтобы подтвердить достоверность сведений о планах руководства Facebook. Впрочем, учитывая подмоченную репутацию Facebook в свете громкого скандала с массовой утечкой персональных данных, новость может оказаться правдой, если не настоящего времени, то ближайшего будущего. «ПС» обсудила гипотетическую деанонимизацию принадлежащего компании Цукерберга мессенджера с бывшим советником президента РФ по развитию интернета Германом Клименко.

Сквозное шифрование, от которого якобы планирует отказаться Whatsapp - это способ передачи информации между пользователями. Система использует криптографические алгоритмы, благодаря которым переписку не могут прочесть третьи лица.

Герман Клименко массовой миграции из Whatsapp в похожие сервисы не ждет. Эксперт уверен, что для большинства пользователей во главе угла стоят распространенность мессенджера, скорость работы и надежность. А скрывать от спецслужб личную переписку большинству клиентов сервиса незачем.

«Мы увидим, что пользователям в первую очередь важна скорость работы, а гипотетическая возможность спецслужб прочесть переписку – меньший грех. У меня очень много пользователей, которые перешли из Telegram в Whatsapp. Хоть Telegram как-то работает , потому что Роскомнадзор не может на 100% закрыть, но для пользователей достаточно того, что мессенджер немного подтормаживает. Лояльность пользователей быстро меняется», - говорит специалист.

Лояльную государству позицию Цукерберга собеседник агентства объясняет реалиями нового времени. В обители демократии многие помнят ужасы 11 сентября 2001 года и относятся к требованию властей с пониманием.

«Это комплексная история осознания государствами подходов к регулированию с точки зрения безопасности отраслей интернета. – рассуждает Клименко. - Оваций нет, но очевидно, что уход от анонимности становится законодательным трендом. Вот Америка с одной стороны вроде демократическая страна, а с другой считается, что есть пределы демократии и дальше начинается безопасность».

Эксперт не исключает, что сговорчивости основателю Facebook добавила скандальная история с утечкой массива персональных данных. Личная информация около 50 миллионов человек оказалась в распоряжении британской аналитической компании Cambridge Analytica и позже использовалась в политтехнологиях.

В апреле этого года Цукерберг долго оправдывался в Конгрессе США и обещал законодателям впредь заботиться о сохранности данных аудитории Facebook. Клименко говорит, что пользуется всеми мессенджерами, в том числи и Whatsapp, однако новые гипотетические возможности большого заокеанского брата его не смущают.

«Когда мы пользуемся Facebook, то знаем, что юрисдикции всегда должны быть исполнены. Точно также это касается почты Яндекса или других сервисов. Не нужно вести в переписке криминальных историй или пересылать конфиденциальные данные, чтобы их не потерять», - советует собеседник «ПС».

Whatsapp весьма популярен не только в России. Еще в начале февраля 2016 года основатели мессенджера в своем блоге сообщали, что сервис преодолел планку в один миллиард пользователей.