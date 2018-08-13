МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

В российском Министерстве иностранных дел ответили на планы американской администрации ввести в отношении России новые санкции из-за якобы применения ею химического оружия для отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

В ответ на этом в МИД России завили, что Москва не раз подтверждала, что тщательно соблюдает взятые на себя международные обязательства, и не допустимо ставить это под сомнение. Также во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что Россия намерена в дальнейшем работать над укреплением не только КЗХО и ОЗХО, но и всей международной системы, направленной на контроль за вооружением и нераспространением, которая создавалась на протяжении нескольких десятилетий и потребовала значительных усилий мирового сообщества.

Бездоказательные обвинения, выдвинутые в адрес России, Москва рассматривает как попытку, представить нашу страну, как безответственное государство, не выполняющее международные обязательства.

Напомним: граждан России Сергея и Юлию Скрипалей в бессознательном состоянии нашли в британском городе Солсбери 4 марта текущего года. По заявлению властей Великобритании, они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом А234, и непосредственное отношение к этому имеет Москва. Российская сторона подобные обвинения категорически отвергает, указывая на полное отсутствие доказательств. США в данном спорте приняли сторону Лондона.