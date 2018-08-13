Мы в соц.сетях:
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
14:04   13 Августа 2018
Россия

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы СМИ о российских санкциях против США.

По его словам, президент не давал поручений по предоставлению ответа на ограничения США. Поскольку точные положения санкций неизвестны и они еще не введены, Москва не будет анонсировать рестриктивный режим для США. По заявлению пресс-секретаря, обратные действия России были бы «некорректными». 

С момента введения Вашингтоном ограничительных мер, по мнению Пескова, правильней для РФ будет действовать по принципу взаимности и зеркальности. 

С 22 августа должен вступить в силу первый пакет санкций против России, который предусматривает тотальное ограничение поставок электронных гаджетов и комплектующих двойного назначения. Второй пакет включает в себя ограничение экспорта и запрет на полеты компании «Аэрофлот». США решили действовать против РФ из-за подозрения в участии российской стороны в деле об отравлении в Солсбери, Великобритания.

Раннее Песков рассказывал о возможном запрете на полеты на территорию США самолетов «Аэрофлота». Тогда он заявил, что от американцев можно ожидать чего угодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #сша #путин #антироссийские санкции #песков #ответные санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...