Мы в соц.сетях:
Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения
Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения
13:40   13 Августа 2018
Россия

Подросток лишился руки при прыжке с тарзанки в Алтайском крае

Подросток лишился руки при прыжке с тарзанки в Алтайском крае

По факту чрезвычайного положения с участием 13-летнего подростка, которому оторвало руку во время прыжка с тарзанки идет проверка, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Маралиха Чарышского района в пятницу днем, 11 августа. Трое подростков отправились на водоем, где прыгали с так называемой «веревки-тарзанки», прикрепленной к дереву.

Согласно полученным правоохранителями данным, рука мальчика застряла в петле на конце веревки, в результате чего произошла механическая ампутация. По факту происшествия развернута доследственная проверка.

Пострадавшего госпитализировали в больницу краевого медцентра на вертолете санавиации.

Следователи намерены выяснить обстоятельства, в результате которых ребенок остался без руки. В ходе проверки будет уделено внимание и тому, по какой причине подростки оказались в запрещенном для купания месте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #ребенок #чп #травма #алтайский край #тарзанка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...