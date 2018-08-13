Подросток лишился руки при прыжке с тарзанки в Алтайском крае

По факту чрезвычайного положения с участием 13-летнего подростка, которому оторвало руку во время прыжка с тарзанки идет проверка, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Маралиха Чарышского района в пятницу днем, 11 августа. Трое подростков отправились на водоем, где прыгали с так называемой «веревки-тарзанки», прикрепленной к дереву.

Согласно полученным правоохранителями данным, рука мальчика застряла в петле на конце веревки, в результате чего произошла механическая ампутация. По факту происшествия развернута доследственная проверка.

Пострадавшего госпитализировали в больницу краевого медцентра на вертолете санавиации.

Следователи намерены выяснить обстоятельства, в результате которых ребенок остался без руки. В ходе проверки будет уделено внимание и тому, по какой причине подростки оказались в запрещенном для купания месте.