Мы в соц.сетях:
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

Дегтярев встретился с жителями района Северное Медведково в Москве

 Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос

Полина Гагарина придет на выборы, потому что у нее есть голос
Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли в результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

 Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»

Украинский генерал заявил, что Генштаб РФ разработал план «дойти до Днепра»
Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

Эфиопия подписала мирное соглашение с повстанцами Оромо

 Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»

Эрдоган: США хотят нанести Турции удар «в спину»
13:53   13 Августа 2018
Россия

Журналист Дмитрий Захаров считает, что Листьева могли подставить

Журналист Дмитрий Захаров считает, что Листьева могли подставить

Журналист Дмитрий Захаров считает, что в убийстве телеведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева в 95-м году замешан бизнесмен Борис Березовский. Он уточнил, что это лишь версия, однако с точки зрения того, кому это было выгодно, ответ очевиден. 

Захаров напомнил, что в те годы на ОРТ решили запретить рекламу. Это было крайне невыгодно Березовскому. В интервью Федеральному агентству новостей журналист уточнил свою позицию.

Он считает, что на убийство не могла пойти мелкая фигура. Это был кто-то, кто был близок к Татьяне Дьяченко (советник президента Бориса Ельцина) и к власти. Преступник мог рассчитывать на определенную безнаказанность. 

Журналист Дмитрий Захаров считает, что Листьева могли подставить

Коллега Захарова Александр Политковский не согласен с этой версией. Он утверждает, что решение о моратории принимал совет директоров ОРТ, а не Листьев лично. 

Захаров отметил, что Листьев был не самым успешным бизнесменом. По этой причине все выглядит так, будто его подставили. Сам ведущий «Взгляда» был уверен, что ничего подобного с ним не произойдет, поскольку он был очень популярен в те годы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #убийство #журналист #листьев #березовский #орт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...