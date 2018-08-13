Журналист Дмитрий Захаров считает, что Листьева могли подставить

Журналист Дмитрий Захаров считает, что в убийстве телеведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева в 95-м году замешан бизнесмен Борис Березовский. Он уточнил, что это лишь версия, однако с точки зрения того, кому это было выгодно, ответ очевиден.

Захаров напомнил, что в те годы на ОРТ решили запретить рекламу. Это было крайне невыгодно Березовскому. В интервью Федеральному агентству новостей журналист уточнил свою позицию.

Он считает, что на убийство не могла пойти мелкая фигура. Это был кто-то, кто был близок к Татьяне Дьяченко (советник президента Бориса Ельцина) и к власти. Преступник мог рассчитывать на определенную безнаказанность.

Коллега Захарова Александр Политковский не согласен с этой версией. Он утверждает, что решение о моратории принимал совет директоров ОРТ, а не Листьев лично.

Захаров отметил, что Листьев был не самым успешным бизнесменом. По этой причине все выглядит так, будто его подставили. Сам ведущий «Взгляда» был уверен, что ничего подобного с ним не произойдет, поскольку он был очень популярен в те годы.