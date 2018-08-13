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 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

13:26   13 Августа 2018
Весь мир

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Когда украинский лидер Петр Порошенко перестанет быть президентом, тогда его не примет ни одна из стран или выдаст моментально, заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, Федеральное бюро расследований США возбудило уголовные дела против президента Украины Порошенко, которые связаны с офшорными счетами. Экс-президент Грузии в интервью изданию «Страна» напомнил о судьбе бывшего премьера Украины Лазаренко, осужденного в США за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на зарубежных счетах. 

«ФБР завело на Порошенко папку дел», — сказал Саакашвили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #порошенко #украина #саакашвили #общество #весь мир
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