ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Когда украинский лидер Петр Порошенко перестанет быть президентом, тогда его не примет ни одна из стран или выдаст моментально, заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, Федеральное бюро расследований США возбудило уголовные дела против президента Украины Порошенко, которые связаны с офшорными счетами. Экс-президент Грузии в интервью изданию «Страна» напомнил о судьбе бывшего премьера Украины Лазаренко, осужденного в США за отмывание денег, воровство и сокрытие средств на зарубежных счетах.

«ФБР завело на Порошенко папку дел», — сказал Саакашвили.