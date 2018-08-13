Европейский университет восстановит студентов, отчисленных из-за отзыва лицензии

Прежде всего, это коснется тех студентов, которых отчислили после первого курса магистратуры, уточнили в вузе.

Об этом в понедельник пишет «Интерфакс».

Европейский университет в Санкт-Петербурге в 2017 году потерял лицензию, из-за чего студентам пришлось покинуть вуз. Сейчас руководство учебного заведения планирует восстановить отчисленных студентов. В скором времени на учебу смогут вернуться те, кто закончил первый курс магистратуры. Кроме того, университет сможет объявить о приеме на первый курс магистерских программ по социальным и гуманитарным наукам.

Вуз 10 августа вновь получил право на реализацию всех заявленных к лицензированию магистерских и аспирантских программ, а также программ дополнительного профессионального образования в области антропологии, истории, истории искусств, политологии, социологии, философии и экономики. Университет надеется набрать первый курс до 1 ноября, когда по закону может начаться учебный год.