Юридическая основа заложена: Песков прокомментировал саммит «Каспийской пятерки»

Прошедший на выходных саммит заложил юридическую основу по вопросу урегулирования статуса Каспийского моря, однако предстоит еще много работы для полного решения задачи, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал подписанную конвенцию венцом переговоров между прибрежных государств, которые длились на протяжении более 20 лет. По его словам, далее высокопоставленным политикам предстоит много работы по вопросам окончательного урегулирования каспийских вопросов.

Саммит состоялся в минувшее воскресенье, стороны пришли к соглашению по правовому статусу Каспийского моря, путь к этому занял десятилетия. Глава Казахстана назвал конвенцию «конституцией» Каспийского моря, которая гарантирует безопасность в регионе. Высоко оценили результаты саммита и зарубежные СМИ, которые сочли подписанный документ историческим решением.

Договор предусматривает, что стороны по-прежнему обладают правом свободного пользования водной поверхностью Каспия, а дно и недра будут разделены между соседними государствами на участки по договоренности между прибрежных государств согласно положениям международного права.

Одним из главных пунктов соглашения стал запрет на присутствие вооруженных сил внерегиональных держав на данной территории.