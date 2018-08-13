Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Темой переговоров на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель могут стать двусторонние отношения между нашими странами.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя германского правительства Штеффана Зайберта. Также Зайберт заявил, что темой переговоров Путина и Меркель могут также стать энергетическое сотрудничество, сирийское и украинское урегулирование.

«Могу предположить, что будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии... и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество», - заявил Зайберт.

Прим этом он отметил, что, когда речь идет о переговорах на таком высоком уровне, никогда нельзя сказать точно, какие темы будут затронуты.