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Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения
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Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения
13:24   13 Августа 2018
Весь мир

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Кабмин ФРГ: Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения

Темой переговоров на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель могут стать двусторонние отношения между нашими странами.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости, приводя заявление представителя германского правительства Штеффана Зайберта. Также Зайберт заявил, что темой переговоров Путина и Меркель могут также стать энергетическое сотрудничество, сирийское и украинское урегулирование.

«Могу предположить, что будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии... и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество», - заявил Зайберт.

Прим этом он отметил, что, когда речь идет о переговорах на таком высоком уровне, никогда нельзя сказать точно, какие темы будут затронуты.

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Автор: Александр Люблинский
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