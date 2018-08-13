Песков: Путин проведет встречу с врио главы Нижегородской области в понедельник

Глава РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Согласно рабочему графику российский лидер сегодня работает в Москве, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказала, что в течение дня ему предстоит провести внутреннее совещание и ряд встреч.

Путин проведет публичные переговоры с Никитиным, на которых будут затрагиваться вопросы развития области и социально-экономические аспекты. Песков отметил, что президент систематически проводит подобные встречи с главами регионов и добавил, что набор тем для обсуждения на соответствующих мероприятиях традиционный.