Мы в соц.сетях:
Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

13:02   13 Августа 2018
Россия

Песков: Путин проведет встречу с врио главы Нижегородской области в понедельник

Песков: Путин проведет встречу с врио главы Нижегородской области в понедельник

Глава РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Согласно рабочему графику российский лидер сегодня работает в Москве, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказала, что в течение дня ему предстоит провести внутреннее совещание и ряд встреч. 

Путин проведет публичные переговоры с Никитиным, на которых будут затрагиваться вопросы развития области и социально-экономические аспекты. Песков отметил, что президент систематически проводит подобные встречи с главами регионов и добавил, что набор тем для обсуждения на соответствующих мероприятиях традиционный.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#встреча #россия #путин #песков #политика #никитин #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...