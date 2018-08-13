Российский лидер Владимир Путин на полях саммита «каспийской пятерки» встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани в субботу, 12 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене, затронули ситуацию в САР и двусторонний диалог Москвы и Тегерана.

«Обсудили ситуацию, связанную с действиями Вашингтона», — сказал Песков.

Иранский лидер подчеркнул, что задача Москвы и Тегерана — стабилизировать и обезопасить регион. По его словам, весь мир засвидетельствовал, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия сыграла важную роль в борьбе с террористами в САР.