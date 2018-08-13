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Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

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 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

13:07   13 Августа 2018
Политика

Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене

Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене

Российский лидер Владимир Путин на полях саммита «каспийской пятерки» встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани в субботу, 12 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене, затронули ситуацию в САР и двусторонний диалог Москвы и Тегерана.

«Обсудили ситуацию, связанную с действиями Вашингтона», — сказал Песков.

Иранский лидер подчеркнул, что задача Москвы и Тегерана — стабилизировать и обезопасить регион. По его словам, весь мир засвидетельствовал, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия сыграла важную роль в борьбе с террористами в САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
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