Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене
Российский лидер Владимир Путин на полях саммита «каспийской пятерки» встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани в субботу, 12 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Роухани обсудили действия США на международной арене, затронули ситуацию в САР и двусторонний диалог Москвы и Тегерана.
«Обсудили ситуацию, связанную с действиями Вашингтона», — сказал Песков.
Иранский лидер подчеркнул, что задача Москвы и Тегерана — стабилизировать и обезопасить регион. По его словам, весь мир засвидетельствовал, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия сыграла важную роль в борьбе с террористами в САР.
На полях саммита «каспийской пятерки» Владимир Путин встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани https://t.co/vy5O9vC7Hs— Президент России (@KremlinRussia) 12 августа 2018 г.