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МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
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12:59   13 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Путин и Меркель в субботу обсудят Сирию и Украину

СМИ: Путин и Меркель в субботу обсудят Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в ближайшую субботу – 18 августа.

В ходе переговоров главы России и ФРГ намерены обсудить вопросы энергетики, а также Украину и Сирию. Об этом в понедельник в своем микроблоге Twitter сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от представителя германского правительства.

 

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Автор: Александр Люблинский
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