СМИ: Путин и Меркель в субботу обсудят Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в ближайшую субботу – 18 августа.

В ходе переговоров главы России и ФРГ намерены обсудить вопросы энергетики, а также Украину и Сирию. Об этом в понедельник в своем микроблоге Twitter сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от представителя германского правительства.