СМИ: Путин и Меркель в субботу обсудят Сирию и Украину
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в ближайшую субботу – 18 августа.
В ходе переговоров главы России и ФРГ намерены обсудить вопросы энергетики, а также Украину и Сирию. Об этом в понедельник в своем микроблоге Twitter сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от представителя германского правительства.
Меркель и Путин проведут переговоры в Германии в ближайшую субботу, обсудят Сирию, Украину и впоросы энергетики -- представитель правительства Германии pic.twitter.com/1ea9A6mFwm— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 13 августа 2018 г.