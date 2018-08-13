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МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
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13:14   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Украина намерена использовать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России о «нарушениях прав» украинских заключенных как аргумент для введения очередных международных санкций против Москвы.

 Об этом сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко.

Он отметил, что впервые против России подается юридический документ, в котором есть описания систематических нарушений прав человека, в частности, прав украинских политзаключенных в России. В иске перечислены конкретные фамилии причастных чиновников. 

По словам Петренко, благодаря этому у Украины есть аргумент, который можно использовать перед международными партнерами для введения санкций против всего российского правительства и причастных чиновников.

Киев также хочет предложить «сформировать отдельный санкционный список».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #санкции #еспч #политика #политзаключенные
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