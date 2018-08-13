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 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
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12:51   13 Августа 2018
Россия

Песков анонсировал международную поездку Путина в конце текущей недели

Песков анонсировал международную поездку Путина в конце текущей недели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил региональную поездку российского лидера в середине недели и рассказал о международной командировке Владимира Путина.

По его словам, в рабочем графике президента на эту неделю предусмотрен международный выезд. Песков не уточнил, в какое государство отправится Путин, но заверил журналистов, что информация об этом появится в ближайшее время. Он добавил, что эта поездка состоится в конце недели.

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Автор: Екатерина Розина
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