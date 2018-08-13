Песков анонсировал международную поездку Путина в конце текущей недели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил региональную поездку российского лидера в середине недели и рассказал о международной командировке Владимира Путина.

По его словам, в рабочем графике президента на эту неделю предусмотрен международный выезд. Песков не уточнил, в какое государство отправится Путин, но заверил журналистов, что информация об этом появится в ближайшее время. Он добавил, что эта поездка состоится в конце недели.