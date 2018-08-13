Следователи установили, кто поджог Успенскую церковь в Карелии
По версии следствия, утром в пятницу, 10 августа, 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки.
Следователи, чтобы определить вменяемости несовершеннолетнего, направили подростка на психолого-психиатрическую экспертизу. В региональном СУ СКР уточнили, что фигуранта уголовного дела поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.
Следователи устанавливают детали, причины и условия случившегося. Церковь Успения Божией Матери полностью сгорела. Возбудили уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия и памятника народного деревянного зодчества конца ХVIII века.
После посещения группой туристов полностью сгорел шедевр деревянного зодчества - Успенская церковь 1774 года, расположенная на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Объект культурного наследия федерального значения. Внутренних штатных источников возгорания не было. pic.twitter.com/yOX7HtzcTy— Виолетта Волкова (@volkova__v) 10 августа 2018 г.