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МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
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12:53   13 Августа 2018
Россия

Следователи установили, кто поджог Успенскую церковь в Карелии

Следователи установили, кто поджог Успенскую церковь в Карелии

По версии следствия, утром в пятницу, 10 августа, 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки.

Следователи, чтобы определить вменяемости несовершеннолетнего, направили подростка на психолого-психиатрическую экспертизу. В региональном СУ СКР уточнили, что фигуранта уголовного дела поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.

Следователи установили, кто поджог Успенскую церковь в Карелии

Следователи устанавливают детали, причины и условия случившегося. Церковь Успения Божией Матери полностью сгорела. Возбудили уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия и памятника народного деревянного зодчества конца ХVIII века.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #карелия #общество #поджог #успенская церковь
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