Следователи установили, кто поджог Успенскую церковь в Карелии

По версии следствия, утром в пятницу, 10 августа, 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки.

Следователи, чтобы определить вменяемости несовершеннолетнего, направили подростка на психолого-психиатрическую экспертизу. В региональном СУ СКР уточнили, что фигуранта уголовного дела поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.

Следователи устанавливают детали, причины и условия случившегося. Церковь Успения Божией Матери полностью сгорела. Возбудили уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия и памятника народного деревянного зодчества конца ХVIII века.