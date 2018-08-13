МИД РФ призвал США отказаться от разбалансировки систем контроля вооружений

Во внешнеполитическом ведомстве России рассказали о систематической работе по укреплению КЗХО, ОЗХО, а также всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения.

Дипломаты призвали Вашингтон перестать вести политику, которая направлена на разбалансировку этой системы.

8 августа администрация президента США объявила о введении новых антироссийских санкций. Причиной стало якобы использование химического оружия в городе Солсбери. На телеканале NBC утверждают, что первый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет уже подразумевает снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и полное прекращение экспорта.

Если Москва сможет гарантировать неприменение химоружия в будущем, то вторая волна санкций не последует.