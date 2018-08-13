Мы в соц.сетях:
Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

Путин еще не поручал отвечать на новые санкции США

 МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия

МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии
СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

СМИ: Главарь ИГ* не может исполнять обязанности из-за ранения

 ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

ФБР США завело уголовные дела против президента Украины — Саакашвили

12:49   13 Августа 2018
Весь мир

МИД РФ призвал США отказаться от разбалансировки систем контроля вооружений

МИД РФ призвал США отказаться от разбалансировки систем контроля вооружений

Во внешнеполитическом ведомстве России рассказали о систематической работе по укреплению КЗХО, ОЗХО, а также всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения.

Дипломаты призвали Вашингтон перестать вести политику, которая направлена на разбалансировку этой системы.

8 августа администрация президента США объявила о введении новых антироссийских санкций. Причиной стало якобы использование химического оружия в городе Солсбери. На телеканале NBC утверждают, что первый пакет санкций включает запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет уже подразумевает снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и полное прекращение экспорта. 

Если Москва сможет гарантировать неприменение химоружия в будущем, то вторая волна санкций не последует.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #санкции #политика #мид рф #контроль над вооружениями
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...