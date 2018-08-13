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14:21   13 Августа 2018
Весь мир

Экзотику видеть, экзотикой быть. Что русским нравится в ЮАР

Экзотику видеть, экзотикой быть. Что русским нравится в ЮАР

Жительница Петербурга с нетерпением ждет каждую командировку в Южную Африку, потому что: красиво, вкусно, доброжелательно.

С марта прошлого Южно-Африканская республика на взаимных условиях с РФ отменила визы для россиян. В министерстве туризма ЮАР отметили, что после этого число туристов из России заметно выросло (на 60%): с января по сентябрь прошлого года страну посетили 17 тысяч наших соотечественников. Конечно, это в разы меньше, если сравнивать с той же Турцией или Грецией. Но и находится ЮАР почти на краю света. Поэтому едут сюда, можно сказать, фанаты экзотики или по делам. Хотя, одно никак не мешает другому.

Так, командировку в ЮАР всегда с нетерпением ждет Юлия Хакимзянова - менеджер по работе с клиентами международной IT компании Veeam Software. ЮАР - один из важных бизнес-партнеров. 

«Кейптаун — настоящий рай! — не скупится на эмоции Юлия. — Город на огромной горе, возле океана, чистейший воздух, солнце, идеальная природа, виноградники».  

Первым делом гостю в Кейптауне стоит взять обзорную экскурсию на красном двухэтажном автобусе, советует Юлия.

«Замечательный маршрут, много остановок: старый город, смотровая  площадка на Столовой горе (официально признанной одним из семи новых чудес природы — прим.ред.), старый порт, пляж с белоснежным, как мука песком, который уходит излучиной в Атлантический океан. Заезжают в виноградники», - рассказывает собеседница агентства. 

Экзотику видеть, экзотикой быть. Что русским нравится в ЮАР

Про виноградники стоит сказать отдельно. Первое вино из местного винограда здесь изготовили еще в середине XVII века. Сейчас ЮАР входит в первую десятку стран-производителей вина ( в 2005 году страна занимала восьмое место в мире). 

«Можно посетить музей виноделия, продегустировать напитки и заказать партию вкуснейшего вина в отель», — советует Юлия. 

Отношение местных жителей к русским крайне доброжелательное. 

«В ЮАР очень приятные люди, они искренне тебе радуются. Мы, конечно, были как экзотика для них. Таксисты, когда узнавали, что приехали из России, по-детски удивлялись, задавали очень много вопросов обо всем. Вообще местные всегда рады угодить, но без навязчивости. Самые дружелюбные люди живут там»,  —  уверенно констатирует девушка. 

Экзотику видеть, экзотикой быть. Что русским нравится в ЮАР

Тем не менее, не стоит быть беспечными и забывать про элементарные правила безопасности. 

«Лучше передвигаться на такси, не стоит в одиночку ходить по улицам. Не нужно демонстрировать свое благосостояние дорогими украшениями или техникой. Не стоит соглашаться, если незнакомый человек подходит к тебе и начинает что-то предлагать. Это разумные правила безопасности, которые актуальны для многих стран. Попрошайки есть. Но они есть везде, это не зависит от цвета кожи», — советует путешественница. 

Но и ждать во всем подвоха  - это тоже не про ЮАР, уверена Юля. Так, одну из экскурсий они с коллегой купили в местном киоске, и все было организовано «замечательно». 

Экзотику видеть, экзотикой быть. Что русским нравится в ЮАР

В ЮАР, однозначно, стоит ехать, уверена Юлия. Путешественникам может быть интересен не только Кейптаун. Страна крайне разнообразна: это и первобытные дикорастущие леса, и природные заповедники, и причудливые приморские городки с атмосферными рынками, Сафари, серфинг - ведь ЮАР - страна двух океанов. А с утесов городка Херманус с июня по декабрь можно наблюдать за китами.

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Автор: Мария Владимирова
#туризм #общество #весь мир #юар #кейптаун
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