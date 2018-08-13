Иран начал переговоры с Азербайджаном и Арменией о поставке электричества в РФ
Старт переговоров Ирана о возможном экспорте электроэнергии в Россию через территории Азербайджана и Армении анонсировал глава иранского Минэнерго Реза Ардаканиян.
Министр назвал одной из первостепенных вопросов Ирана подключение к европейским электрическим сетям, передает агентство IRNA. Он отметил, что Тегеран готов представить несколько вариантов реализации данной задачи и добавил, что иранское правительство уже начало переговоры с Арменией и Азербайджаном.
Одним из главных предложений Ирана в этом диалоге стало подключение к европейским электросетям через территории северных соседей государства.