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Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

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12:43   13 Августа 2018
Весь мир

Иран начал переговоры с Азербайджаном и Арменией о поставке электричества в РФ

Иран начал переговоры с Азербайджаном и Арменией о поставке электричества в РФ

Старт переговоров Ирана о возможном экспорте электроэнергии в Россию через территории Азербайджана и Армении анонсировал глава иранского Минэнерго Реза Ардаканиян.

Министр назвал одной из первостепенных вопросов Ирана подключение к европейским электрическим сетям, передает агентство IRNA. Он отметил, что Тегеран готов представить несколько вариантов реализации данной задачи и добавил, что иранское правительство уже начало переговоры с Арменией и Азербайджаном.

Одним из главных предложений Ирана в этом диалоге стало подключение к европейским электросетям через территории северных соседей государства.  

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Автор: Екатерина Розина
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