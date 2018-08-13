Клинцевич: Москва ответит на заход американского эсминца Carney в Черное море

Москва отреагирует на заход в Черное море американского эсминца, но не спонтанно, а в рамках программы по обеспечению национальной безопасности в регионе.

Об этом в понедельник заявил российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя новости 6-го флота ВМС США о том, что 12 августа в Черное море вошел эсминец USS Carney DDG-64 класса «Арли Берк», целью которого является «обеспечение безопасности на море и улучшение взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе».

«Реакция, несомненно, последует. И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море», - заявил Клинцевич по этому поводу.

Также сенатор выразил уверенность в том, целью американского эсминца в Черном море является совсем не обеспечение безопасности, а «заставить Россию подергаться» и поиграть у нее на нервах. Однако он также выразил уверенность в том, что все подобные попытки американской стороны будут напрасными, так как у России крепкие нервы и никто не собирается дергаться.

«Провокации не пройдут», - добавил он.

Кроме того, Клинцевич отметил, что один американский корабль в Черном море сменяется другим, так, что складывается впечатление, что США решили обеспечить свое постоянное присутствие в этом регионе. На фоне действий США, отметил сенатор, все утверждения о «российской угрозе» выглядят нелепыми и дикими.