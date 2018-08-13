Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Суд в Улан-Удэ приговорил семерых сотрудников СИЗО №1 к четырем годам условно. Кроме того, на это же время им запрещено занимать представительские посты во властных структурах. Об этом говорится на сайте прокуратуры Бурятии.

Сотрудников СИЗО подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Следствие установило, что в 2013 году они пытались заставить содержащегося под стражей подозреваемого изменить показания в пользу местных криминальных лидеров. Для этого они надели на мужчину наручники и жестоко избили.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки.