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МИД: Недопустимо ставить под сомнение выполнение РФ обязательств по уничтожению химоружия
Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

Киев хочет использовать иск в ЕСПЧ в качестве аргумента для новых санкций против РФ

 Специалисты из России починят военную технику Киргизии

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12:30   13 Августа 2018
Россия

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Суд в Улан-Удэ приговорил семерых сотрудников СИЗО №1 к четырем годам условно. Кроме того, на это же время им запрещено занимать представительские посты во властных структурах. Об этом говорится на сайте прокуратуры Бурятии.

Сотрудников СИЗО подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Следствие установило, что в 2013 году они пытались заставить содержащегося под стражей подозреваемого изменить показания в пользу местных криминальных лидеров. Для этого они надели на мужчину наручники и жестоко избили.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сизо #бурятия #улан-удэ #пытки заключенных
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