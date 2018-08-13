Российский легкоатлет Лысенко оспорит отстранение в Спортивном арбитражном суде

Адвокат 21-летнего Данила Лысенко — американский юрист Пол Грин, защищавший в 2016 году интересы российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила победителя зимнего чемпионата мира в прыжках в высоту Лысенко от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Российский легкоатлет оспорит решение IAAF в Спортивном арбитражном суде.

IAAF наложила на Лысенко временное отстранение пока не завершится расследование. Спортсмен пропустил чемпионат Европы по легкой атлетике 2018 года в Берлине, также Лысенко грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций предложила российскому легкоатлету либо признать вину в нарушении антидопинговых правил, либо направить дело в Спортивный арбитражный суд. Лысенко решил обратиться в CAS.