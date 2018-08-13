Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Западные журналисты высоко оценили конвенции по Каспию , назвав это мероприятие историческим, передают РИА Новости.

Путь к соглашению лидеров России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана и подписанию конвенции длился более 20 лет, отмечает бельгийская радио Premiere.

Ведущий радиопрограммы назвал подписанный после серии столь долгих переговоров документ историческим.

Основной ценностью заключенного договора стало положение об отсутствии военных баз любых третьих государств на Каспие, объяснил политолог Олег Матвейчев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и ранее выражал уверенность, что страны каспийской пятерки выполнят обязательства конвенции по статусу Каспия и запретят на данной территории присутствие военных сил нерегиональных держав.

Предположение дипломата осуществилось и конвенция, действительно, была одобрена. Документ подписали российский лидер Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Ирана Хасан Роухани.