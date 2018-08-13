МИД РФ: Санкции США угрожают целостности КЗХО
Министерство иностранных дел России сообщило, что очередные антироссийские санкции подрывают компетентность Организации по запрещению химического оружия.
По заявлению министерства, поведение США, которые ввели ряд ограничительных мер против России только из-за подозрения в участии российской стороны в «деле Скрипалей», ставит под угрозу Конвенцию по запрещению химического оружия. Россия тесно сотрудничала с КЗХО в выполнении программы по ликвидации химического арсенала.
МИД также отмечает, что Вашингтон таким образом продвигает «собственную политическую повестку дня». В очередной раз американцы демонстрируют пренебрежительное отношение к международно-правовой системе.
Раннее США выдвинули новые антироссийские санкции, в первый пакет которых входит тотальное ограничение экспорта электронных гаджетов и комплектующих двойного назначения. Второй пакет включает в себя запрет на посадку самолетов компании «Аэрофлот» на американскую территорию и прекращение экспорта во всех сферах. Америка настаивает на отказе России применять химоружие в будущем.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова пояснила, с какой целью США вводит новые запреты, не имея доказательств участия РФ в происшествии в Солсбери. По ее словам, американские ресурсы давно исчерпаны. В связи с этим Вашингтон проводит политическую, финансовую и экономическую экспансию.