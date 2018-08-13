​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

Проведение международного вокального конкурса «Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой из-за того, что госкорпорация телерадиовещания «Кан» до сих пор не получила от властей разъяснений на счет готовности инвестировать в проведение конкурса.

Об этом в понедельник заявил глава израильской государственной корпорации Гил Омер в письме премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Там же он напомнил, что на решение данного вопроса остались одни сутки.

В частности, в письме говорится, что, если в течение ближайших суток Израиль не переведет Европейскому вещательному союзу 12 миллионов евро, стране придется отказаться от права проведения международного музыкально-вокального конкурса.

Срок внесения корпорацией «Кан» залоговой суммы, которая должна подтвердить серьезность намерений страны провести песенный конкурс, уже истек, но ЕВU пошел Израилю навстречу и в виде исключения продлил его до 14 августа. Омер отметил, что до сих пор не получил от властей разъяснений на счет того, готовы ли они вложить деньги в проведение конкурса, а глава Минфина, по его словам, обещал еще только вынести на обсуждение Кабмина вопрос о том, чтобы государство взяло на себя выплату залоговой суммы, так как бюджет страны таких расходов не предусматривает.

Сама же телерадиовещательная корпорация «Кан» опасается вкладывать собственные средства, так как, если потом от проведения конкурса «Евровидение» в Израиле придется отказаться, залог, по правилам EBU, останется в европейском оргкомитете. При этом Омер отмечает, что для подобных опасений есть все основания: ряд стран, несогласных с выбором местом проведения конкурса город Иерусалим, уже объявил конкурсу байкот.

В заключение письма, Омер подчеркивает, что, если правительство откажется от финансовой помощи в проведении конкурса, Израиль бесповоротно потеряет право проведения «Евровиления-2019», которое в мае текущего года для страны завоевала певица Нетой Барзилай.