Российских туристов предупредили об оранжевом уровне опасности в Китае

Оранжевый уровень опасности китайские спасатели объявили в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу. Сюда приближается тайфун «Яги».

В прибрежных районах ожидаются высокие волны. Более 160 рейсов отменены в аэропорту Шанхая. Местным жителям и туристам рекомендуется не выходить из помещений без острой необходимости.

Российских туристов о непогоде предупредил ситуационно-кризисный центр МИД РФ в твиттере.