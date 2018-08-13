Российских туристов предупредили об оранжевом уровне опасности в Китае
Оранжевый уровень опасности китайские спасатели объявили в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу. Сюда приближается тайфун «Яги».
В прибрежных районах ожидаются высокие волны. Более 160 рейсов отменены в аэропорту Шанхая. Местным жителям и туристам рекомендуется не выходить из помещений без острой необходимости.
Российских туристов о непогоде предупредил ситуационно-кризисный центр МИД РФ в твиттере.
#Китай - "Оранжевый" уровень метеоопасности объявлен в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу в связи с приближением тайфуна "Яги", в прибрежных районах действует предупреждение о возможности высоких волн. В аэропорту Шанхая отменены 160 авиарейсов.https://t.co/j1rVYX94x8 pic.twitter.com/rKTOXIztcG— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) August 12, 2018