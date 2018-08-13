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Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

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 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

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 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

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Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
12:04   13 Августа 2018
Весь мир

Российских туристов предупредили об оранжевом уровне опасности в Китае

Российских туристов предупредили об оранжевом уровне опасности в Китае

Оранжевый уровень опасности китайские спасатели объявили в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу. Сюда приближается тайфун «Яги».

В прибрежных районах ожидаются высокие волны. Более 160 рейсов отменены в аэропорту Шанхая. Местным жителям и туристам рекомендуется не выходить из помещений без острой необходимости.

Российских туристов о непогоде предупредил  ситуационно-кризисный центр МИД РФ в твиттере.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #китай #мид рф #тайфун #погода
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