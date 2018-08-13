Мы в соц.сетях:
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
12:03   13 Августа 2018
Россия

Спад жары: синоптики пообещали москвичам комфортную температуру воздуха

Спад жары: синоптики пообещали москвичам комфортную температуру воздуха

О погоде в столице на предстоящей неделе РИА Новости рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В первой половине недели температура воздуха вновь приблизится к 30 градусам, однако со среды на четверг в Москве ожидаются осадки. После дождей погода в главном городе России будет более комфортной, температура снизится до 25-градусной отметки.

Холодный атмосферный фронт придет в столицу ночью в среду. Во второй половине недели ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью температура в Москве составит плюс 16-17 градусов, а днем плюс 22-24. Однако данные показатели по-прежнему превышают норму. 

По данным Метеобюро, осадки будут сопровождаться грозами, благодаря чему температура останется достаточно теплой. Также синоптики предупредили жителей столицы о вероятности порывистого ветра со среды на четверг.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #общество #погода #синоптики
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...