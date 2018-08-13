Спад жары: синоптики пообещали москвичам комфортную температуру воздуха

О погоде в столице на предстоящей неделе РИА Новости рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В первой половине недели температура воздуха вновь приблизится к 30 градусам, однако со среды на четверг в Москве ожидаются осадки. После дождей погода в главном городе России будет более комфортной, температура снизится до 25-градусной отметки.

Холодный атмосферный фронт придет в столицу ночью в среду. Во второй половине недели ожидается облачная погода с пояснениями. Ночью температура в Москве составит плюс 16-17 градусов, а днем плюс 22-24. Однако данные показатели по-прежнему превышают норму.

По данным Метеобюро, осадки будут сопровождаться грозами, благодаря чему температура останется достаточно теплой. Также синоптики предупредили жителей столицы о вероятности порывистого ветра со среды на четверг.