Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

На сайте уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой презентовали рабочую группу по оперативному реагированию на случаи нарушения избирательных прав граждан.

В преддверии единого дня голосования 9 сентября в аппарате запустили двустороннюю связь с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. Уже сейчас, в период подготовки к проведению выборов, можно поделиться информацией о нарушении избирательных прав граждан.

Ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам +7 (906) 071-18-11 и +7 (906) 071-18-15 можно узнать интересующую информацию или сообщить о несоблюдении правил подготовки. В день проведения единых выборов, 9 сентября, горячая линия будет открыта с 8.00 до закрытия избирательных участков. Также есть возможность написать в интернет-приемную аппарата.

Выборы пройдут в 80 регионах страны. Среди них выборы губернаторов, глав региона, депутатов законодательных собраний, городских дум областных центров, допвыборы в Госдуму на семь свободных одномандатных округов и муниципальные выборы. По примерным оценкам, в списки избирателей будут включены почти 70 миллионов граждан.