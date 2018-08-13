Курс доллара превысил уровень 68 рублей
Рубль в начале торгов понедельника, 13 августа, слабеет к мировым валютам и остается под давлением новых антироссийских санкций, которые хочет ввести Вашингтон.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11.30 по московскому времени рос на 92 копейки — до 68 рублей 11 копеек, курс евро — на 80 копеек, до 77 рублей 81 копейки, передает Московская биржа. Российская валюта остается у минимумов с апреля 2018 года.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,36 процента — до 72,55 доллара за баррель. Курс Банка России на 11-12 августа составил 66 рублей 90 копеек за доллар и 76 рублей 67 копеек за евро.
Официальные курсы валют на выходные: $ – 66,9075 руб., € – 76,6760 руб.https://t.co/eqK4NoAKBv— Банк России (@bank_of_russia) 10 августа 2018 г.