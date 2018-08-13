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Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

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11:53   13 Августа 2018
Россия

Курс доллара превысил уровень 68 рублей

Курс доллара превысил уровень 68 рублей

Рубль в начале торгов понедельника, 13 августа, слабеет к мировым валютам и остается под давлением новых антироссийских санкций, которые хочет ввести Вашингтон.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.30 по московскому времени рос на 92 копейки — до 68 рублей 11 копеек, курс евро — на 80 копеек, до 77 рублей 81 копейки, передает Московская биржа. Российская валюта остается у минимумов с апреля 2018 года.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,36 процента — до 72,55 доллара за баррель. Курс Банка России на 11-12 августа составил 66 рублей 90 копеек за доллар и 76 рублей 67 копеек за евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
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