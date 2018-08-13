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11:43   13 Августа 2018
Россия

Цех по производству контрафактной Coca-Cola обнаружили в Подмосковье

Цех по производству контрафактной Coca-Cola обнаружили в Подмосковье

Об изъятии 25 тысяч бутылок с газировкой, оформленных под видом известного бренда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Во время ареста сотрудники правоохранительных органов также обнаружили канистры с концентратом и оборудование для нанесения логотипов. Работники цеха пытались сбывать изготовляемый продукт под видом Coca-Cola, объяснила Волк РИА Новости.

Цех по производству контрафактной Coca-Cola обнаружили в Подмосковье

Цех с контрафактной продукцией обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленники организовали производство в промзоне, расположившейся в городском округе Чехов. Далее продукцию сбывали в Подмосковье. При проведении операции, правоохранители обнаружили в цехе 15 рабочих из стран ближнего зарубежья. Они рассказали, что изготавливали контрафакт круглосуточно, таким образом, правообладателю нанесен ущерб в размере превышающим два миллиона рублей.

Полиция закрыла нелегальный цех, проводятся оперативно-розыскные процедуры. Следователи устанавливают личности организаторов цеха, которые впоследствии будут задержаны и призваны к ответственности.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #полиция #мвд #волк #кока-кола #контрафакт
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