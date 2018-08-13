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Специалисты из России починят военную технику Киргизии

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11:30   13 Августа 2018
Весь мир

Индия планирует запускать две космические миссии ежемесячно

Индия планирует запускать две космические миссии ежемесячно

Индийская организация космических исследований в течение ближайших 16 месяцев запустит 31 космическую миссию, заявил в интервью NDTV глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

По его словам, у агенства плотный график по будущим пускам. ISRO планирует осуществить девять космических запусков в следующие пять месяцев и еще 22 — с февраля по декабрь 2019 года.

«По два пуска в месяц», — добавил Сиван.

Глава ISRO отметил, что агентство планирует в ближайшие три года запустить на орбиту Земли 50 спутников, чтобы наблюдать за поверхностью планеты и исследовать океан. ISRO выведет на орбиту Земли индийскую ракету-носитель PSLV с двумя британскими спутниками.

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Автор: Анатолий Кубарев
#космос #индия #земля #общество #весь мир #спутник
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