Индия планирует запускать две космические миссии ежемесячно

Индийская организация космических исследований в течение ближайших 16 месяцев запустит 31 космическую миссию, заявил в интервью NDTV глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

По его словам, у агенства плотный график по будущим пускам. ISRO планирует осуществить девять космических запусков в следующие пять месяцев и еще 22 — с февраля по декабрь 2019 года.

Глава ISRO отметил, что агентство планирует в ближайшие три года запустить на орбиту Земли 50 спутников, чтобы наблюдать за поверхностью планеты и исследовать океан. ISRO выведет на орбиту Земли индийскую ракету-носитель PSLV с двумя британскими спутниками.

