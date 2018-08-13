Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

По данным Национального управления Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате произошедшего в начале августа разрушительного землетрясения погибли 436 человек.

Данные BNPB в понедельник приводит местное издание Jakarta Post отмечая, что ранее сообщалось о 387 погибших.

Также сообщается, что, по обновленным данным, травмы, в результате вызванных землетрясением разрушений получили 1353 человека, 67 тысяч домов оказались стерты с лица земли, а еще 387 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним: сильнейшее землетрясение магнитудой 7,0 произошло к северу от острова Ломбок 5 августа текущего года. В след за мощными семибальными толчками последовали несколько афтершоков магнитудой от 5,4 до 4,3.