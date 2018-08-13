США считают преждевременным подписание мира между КНДР и Южной Кореей

Говорить о завершении Корейской войны слишком рано, объяснил позицию Вашингтона посол США в Южной Корее Гарри Харрис.

Его слова передает в понедельник агентство «Рёнхап».

Несмотря на улучшение отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, говорить о межкорейском мирном договоре рано. Во всяком случае, так считают США. Американцы сейчас стремятся к денуклеаризации региона. А уже позже можно говорить о мире.

Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль ранее заявил, что северокорейцы просят объявить об окончании Корейской войны, чтобы продолжить процесс ядерного разоружения.