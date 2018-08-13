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 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

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11:52   13 Августа 2018
Весь мир

США считают преждевременным подписание мира между КНДР и Южной Кореей

США считают преждевременным подписание мира между КНДР и Южной Кореей

Говорить о завершении Корейской войны слишком рано, объяснил позицию Вашингтона посол США в Южной Корее Гарри Харрис.

Его слова передает в понедельник агентство «Рёнхап».

Несмотря на улучшение отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, говорить о межкорейском мирном договоре рано. Во всяком случае, так считают США. Американцы сейчас стремятся к денуклеаризации региона. А уже позже можно говорить о мире.

Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Гиль ранее заявил, что северокорейцы просят объявить об окончании Корейской войны, чтобы продолжить процесс ядерного разоружения.

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Автор: Юлия Халус
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