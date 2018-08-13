Пенсионеры смогут онлайн сообщить в ПФР о переезде

Пресс-служба Пенсионного фонда России рассказала о переходе уведомления о переезде в электронную форму.

К концу 2018 года планируется несколько обновлений функций личного кабинета граждан. Одним из самых главных станет переход заявок о смене места жительства пенсионеров внутри страны в онлайн-форму. Уведомление о переезде необходимо, чтобы пенсионное дело находилось на ближайшем к пенсионеру участке .

На данный момент заявление передается только через клиентскую службу. Функция электронной подачи не будет распространяться на граждан, готовящихся переехать за пределы страны, отмечает ПФР. Для таких граждан установлен другой порядок начисления пенсии.

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов раннее сообщал о скором достижении пенсионных выплат планки в 20 тысяч рублей к 2024 году. Это станет возможным благодаря увеличению пенсионного возраста. Глава Министерства Труда и соцзащиты Максим Топилин говорил о ежемесячном повышении размера выплат на тысячу рублей, что в год составит прибавку в 12 тысяч рублей.