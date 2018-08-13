Новые станции Сокольнической линии оформят в стиле старинных вокзалов

Архитекторы вдохновились обликом вокзалов XIX - XX веков при создании проекта новых станций столичного метро.

Речь идет о станциях «Филатов луг» и «Прокшино», активное строительство которых идет на юго-западе Москвы. Эти две остановки входят в единую систему Сокольнической линии, пролегающей от «Саларьева» в сторону Коммунарки.

Согласно проекту наземные станции сделают закрытыми, обезопасив жителей столицы от непогоды. Стены вестебюлей будут выполнены из прозрачного материала, что обеспечит всегда хорошее освещение.

Высота потолков на новых станциях будет вдвое выше, нежели на других и достигнет 10 метров.

Обычно к подобным решениям обращаются при возведении привокзальных пространств, объяснил главный архитектор проекта Сергей Кузнецов в интервью для издания «Вечерняя Москва». Он уточнил, что для удобства пассажиров перроны будут окрашены в светлые тона. Кассы, а также входы и выходы отметят желто-красной гаммой. По задумке дизайнеров это поможет быстрее ориентироваться в условиях большого скопления людей, поскольку яркие цвета подсознательно привлекают внимание.