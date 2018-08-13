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Специалисты из России починят военную технику Киргизии

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11:12   13 Августа 2018
Весь мир

Американское издание включило «Алмаз-Антей» в десятку крупнейших производителей оружия

Американское издание включило «Алмаз-Антей» в десятку крупнейших производителей оружия

По итогам 2017 года российский концерн «Алмаз-Антей» впервые оказался включен в десятку крупнейших производителей продукции военного назначения в мире, заняв восьмое место в списке специализированного еженедельника Defense News.

Американские эксперты отмечают, что холдинг «Алдмаз-Антей» сохраняя свое бесспорное лидерство среди российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, при этом укрепил свое положение на мировом рынке вооружений. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба концерна.

В частности, приводятся слова генерального директора холдинга Яны Новиковой о том, что Defense News, поставив «Алмаз-Антей» на первое место в рейтинге российских производителей оружия, подтвердил огромное значение его продукции для обороноспособности РФ.

«Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для ВС РФ», - добавила она также.

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Автор: Александр Люблинский
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