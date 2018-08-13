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11:05   13 Августа 2018
Россия

Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Минфин рассмотрит предложение страховых компаний о пятидневном сроке, в течение которого необходимо сообщить организации о страховом случае по ОСАГО. Поправки к закону об ОСАГО подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА). 

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, подобные шаги направлены на предотвращение мошенничества, поскольку тогда злоумышленники не смогут заявлять о происшествии через год-полтора. Он добавил, что по истечении такого долгого срока страховщикам очень сложно разобраться в обстоятельствах ДТП, а задерживать выплату они не хотят, поскольку компанию могут оштрафовать.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #осаго #автомобилисты
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