Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Минфин рассмотрит предложение страховых компаний о пятидневном сроке, в течение которого необходимо сообщить организации о страховом случае по ОСАГО. Поправки к закону об ОСАГО подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, подобные шаги направлены на предотвращение мошенничества, поскольку тогда злоумышленники не смогут заявлять о происшествии через год-полтора. Он добавил, что по истечении такого долгого срока страховщикам очень сложно разобраться в обстоятельствах ДТП, а задерживать выплату они не хотят, поскольку компанию могут оштрафовать.