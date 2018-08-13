Мы в соц.сетях:
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
10:40   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

Среди пассажиров вертолета Ми-8, который накануне жестко сел в Таджикистане, жертв нет, заверили в белорусском министерстве иностранных дел в понедельник.

В воскресенье примерно в 16:30 по местному времени в Таджикистане вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку. Согласно СМИ, на борту находились 13 россиян, гражданин Белоруссии и гражданин Испании. Кроме того, присутствовали три члена экипажа. Несколько туристов якобы погибли и пострадали.

Российское посольство в Душанбе ранее 13 августа сообщило, что занялось выяснением обстоятельств происшествия. Тем не менее дипломаты не подтвердили информацию о российских пассажирах.

Минск также выяснял причины жесткой посадки. Белоруссия, однако, опровергла данные СМИ о жертвах инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#происшествия #чп #белоруссия #таджикистан #ми-8 #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...