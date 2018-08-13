МИД Белоруссии: Все альпинисты, находившиеся на борту Ми-8, выжили

Среди пассажиров вертолета Ми-8, который накануне жестко сел в Таджикистане, жертв нет, заверили в белорусском министерстве иностранных дел в понедельник.

В воскресенье примерно в 16:30 по местному времени в Таджикистане вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку. Согласно СМИ, на борту находились 13 россиян, гражданин Белоруссии и гражданин Испании. Кроме того, присутствовали три члена экипажа. Несколько туристов якобы погибли и пострадали.

Российское посольство в Душанбе ранее 13 августа сообщило, что занялось выяснением обстоятельств происшествия. Тем не менее дипломаты не подтвердили информацию о российских пассажирах.

Минск также выяснял причины жесткой посадки. Белоруссия, однако, опровергла данные СМИ о жертвах инцидента.