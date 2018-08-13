Мы в соц.сетях:
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

Сотрудники СИЗО в Бурятии получили условные сроки за пытки заключенного

 Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой

Группу по защите прав избирателей создали в аппарате Москальковой
Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Специалисты из России починят военную технику Киргизии

 Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно
Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

Историческое решение: западные СМИ оценили конвенцию по Каспию

 ​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»

​​​​​​​Израилю необходимо за сутки найти деньги на «Евровидение»
10:48   13 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Депутат Верховной рады Украины и экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук считает, что Украине четыре года назад в Крыму нужно было открывать боевые действия, а теперь «вернуть» себе полуостров военным путем будет гораздо труднее.

Свое мнение депутат высказал в интервью украинскому телеканалу «112».

«То, что уже сейчас мы имеем, что дали достроить Керченский мост — нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», - отметил Мельничук.

Также он добавил, что русские имеют большое присутствие в Черном и Азовском морях, а если в ситуацию вмешаются другие государства, она может превратиться в полномасштабный военный конфликт.

Напомним: полуостров Крым вернулся в состав России по результатам всенародного референдума, который был проведен весной 2014 года. Жители Крыма и Севастополя единодушно высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Киевские власти, вставшие во главе страны в результате переворота, однако, до сих пор отказываются признать результаты крымского референдума и по-прежнему продолжают считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #крым #киев #политика #боевые действия #мельничук #экс-командир айдара #возвращегие крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...