Бывший командир «Айдара», признает, что «вернуть» Крым будет сложно

Депутат Верховной рады Украины и экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук считает, что Украине четыре года назад в Крыму нужно было открывать боевые действия, а теперь «вернуть» себе полуостров военным путем будет гораздо труднее.

Свое мнение депутат высказал в интервью украинскому телеканалу «112».

«То, что уже сейчас мы имеем, что дали достроить Керченский мост — нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», - отметил Мельничук.

Также он добавил, что русские имеют большое присутствие в Черном и Азовском морях, а если в ситуацию вмешаются другие государства, она может превратиться в полномасштабный военный конфликт.

Напомним: полуостров Крым вернулся в состав России по результатам всенародного референдума, который был проведен весной 2014 года. Жители Крыма и Севастополя единодушно высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Киевские власти, вставшие во главе страны в результате переворота, однако, до сих пор отказываются признать результаты крымского референдума и по-прежнему продолжают считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.