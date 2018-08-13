Специалисты из России починят военную технику Киргизии

Пресс-служба Киргизской Республики в понедельник, 13 августа, рассказала о предстоящем ремонте более 500 единиц военной техники российскими специалистами.

Специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа России уже приступили к выявлению неисправностей на пунктах сбора поврежденных машин. По окончанию дефектовки, специалисты бригады помогут восстановить технику и вооружение киргизской армии.

На территории республики с 2003 года под Бишкеком располагается российская авиабаза «Кант». На ее территории находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. База обеспечивает безопасность воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.

В начале лета 2018 года прошла седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция. Президент России Владимир Путин рассказал в своей приветственной программе, чего он ожидает от встречи. Темой собрания стала «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики».