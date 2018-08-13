Российский сенатор предложил запретить Вайкуле выступать в РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил певице Лайме Вайкуле перестать выступать в России. Так он отреагировал на отказ Вайкуле выступать в Крыму.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что артистов не должна затрагивать политика, подобные заявления неуместны. Он предположил, что Вайкуле просто забыла, что полуостров является частью России.

«Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России», — добавил он.

Цеков отметил, что это было бы достойным и справедливым для артистки наказанием за подобные публичные политические заявления. Он подчеркнул, что подобные выпады должны осуждать и сами артисты. Он вспомнил, что такого характера высказывания позволяли себе Андрей Макаревич и Михаил Ефремов.