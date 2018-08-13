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10:25   13 Августа 2018
Россия

Пограничники в Крыму изъяли оружие у гражданки Украины

Пограничники в Крыму изъяли оружие у гражданки Украины

Гражданка Украины пыталась провести оружие на территорию полуострова Крым. Пистолет и магазин с восемью патронами у нее изъяли пограничники на российско-украинской границе.

Об этом в понедельник сообщает пограничное управление ФСБ по региону, отмечая, что инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Армянск» российско-украинской границы. После того, как гражданка Украины предъявила документы на пересечение границы, был досмотрен и ее автомобиль марки Ford, в котором под водительским сиденьем пограничники нашли пистолет неустановленной модели, а также магазин с восемью 9-миллиметровыми патронами.

По словам украинки, найденный в ее машине при досмотре пистолет принадлежал ее отцу, а тот возил его с собой для самообороны.

Оружие и боеприпасы были изъяты пограничниками для проведения экспертизы.

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Автор: Александр Люблинский
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