Фасады исторического здания на Конюшковской улице в Москве отреставрируют

О восстановлении внешнего вида бывшей бактериологическо-агрономическая станции ботанического сада Императорского общества акклиматизации животных и растений говорится на сайте мэра Москвы.

По данным издания «Вечерняя Москва», реставрацию здания, построенного еще в 1892 за счет владельца известной аптеки на Никольской Владимира Феррейна, планируют завершить до конца 2018 года. Павильон расположен близ станции метро «Краснопресненская», ныне там находится действующее отделение банка.

Первый проект постройки предполагал одноэтажное здание, но в 1920-х годах его видоизменили - надстроили второй этаж. Тем не менее, архитекторам удалось сохранить его изначальный облик.

Постройку из кирпича, покрытую слоем штукатурки под тонкий руст, украшают пальметты – рельефные листья пальмы, жимолости или тропической аканты. Фасад здания декорирован классическими барельефами, изображающими античные сюжеты, а также лепниной.

Сегодня постройка требует реставрации, благодаря которой она вновь обретет утраченный лоск. Реставраторы восстановят отделку стен и покрасят их в светло-серые тона, элементы декора будут окрашены в белый цвет.

Помимо этого здание покроют специальным составом, который защитит его от влияния внешней среды и сохранит отделочные работы на долгий срок.